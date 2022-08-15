Столичная температура будет доходить до 32 градусов в течение недели

В Москве будет жарко, как на южном курорте. На неделе температура будет доходить до 32 градусов. В метро пассажирам начали раздавать воду, коммунальщики стали поливать улицы несколько раз в день.

Как живет город при таком пекле и надолго ли очередная волна жары? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.