Новости последнего часа: воду из-за жары стали раздавать в метро, на МЦК и вокзалах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воду из-за аномальной жары начали раздавать на станциях метро, МЦК, а также автостанциях и вокзалах.

Таксист врезался в три машины на Кутузовском проспекте. Пострадали двое, рассказали в ГИБДД.

Дептранс начал прием заявок на субсидии для кикшеринга. Об этом сообщили в ведомстве.