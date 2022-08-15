Новости последнего часа: оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до утра среды, 17 августа. Об этом сказали в Гидрометцентре.

Питьевую воду будут раздавать на 14 вокзалах и станциях МЖД до конца недели, заявил Дептранс.

Реконструкция Краснобогатырской улицы пройдет на востоке Москвы, сообщили власти столицы.