Новости последнего часа: в случае мутаций COVID-19 ФМБА обновит тест-систему

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В случае мутаций коронавируса в России обновят тест-систему за несколько дней. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В Мневниках начали строить комплекс для обслуживания электрических речных трамвайчиков. Об этом сообщил Дептранс.

Apple потребовала от онлайн-сервиса Rutube скрыть контент государственных СМИ в iOS-приложении. Такой информацией поделилась пресс-служба Rutube.