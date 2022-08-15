В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

В столице в данный момент 28 градусов. Столбики термометров продолжают ползти вверх. Третий день подряд в городе оранжевый уровень погодной опасности.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Коммунальщики чаще поливают дороги и проводят аэрацию. Какой максимум достигнет температура?

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