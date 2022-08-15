Новости последнего часа: оранжевый уровень опасности продлили в Москве из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности. В течение дня будет до 32 градусов, сообщили синоптики.

Более 20 пострадавших от взрыва на рынке в Ереване остаются в больницах. Об этом заявил Минздрав Армении.

Ремонт пяти путепроводов завершили на западе Москвы. Об это рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.