Ученые из Гонконга заявили, что зеленые зоны не спасают города от перегрева

Столица плавится от аномально высоких температур. Единственное спасение – водоемы и парки. Однако ученые из Гонконга заявили, что зеленые зоны бесполезны и даже вредны.

Они проанализировали данные с 2008 по 2017 год и выяснили, что при температуре выше 29 градусов наличие зеленых зон почти не влияет на риск смертности из-за жары.

С чем связаны такие выводы? Как спасают от жары Москву? И где спрятаться от зноя? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.