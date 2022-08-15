IKEA объявила о завершении финальной распродажи в России

15 августа завершится онлайн-распродажа в IKEA. В 20:00 остановится оформление заказов. Все они будут обработаны, товары выдадут или доставят в течение августа и сентября, сообщается на сайте.

Ранее список городов для доставки расширили. Теперь в него входят населенные пункты, где магазинов шведской компании не было. Точки продаж останутся закрытыми и будут работать только на выдачу, а также на возврат и обмен.

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