Армейские международные игры продолжились на военном полигоне "Алабино"

07:30
На военном полигоне "Алабино" в Подмосковье стартовали Армейские международные игры. В них участвуют представители армий более 30 стран.
Одним из самых зрелищных видов состязаний считается танковый биатлон. Экипажи боевых машин вышли на старт в выходные. Свое мастерство они демонстрировали на трассе длинной 12 километров с курганами и водными преградами. И по такой пересеченной местности многотонные танки несутся со скоростью 70 километров в час, останавливаясь только для того, чтобы поразить мишени к восторгу публики.
Индивидуальные гонки танкистов продлятся до 21 августа. Добраться до Парка Патриот можно на поезде от Белорусского вокзала до станции Голицыно или от Киевского вокзала до станции Селятино. От обеих станций ходят бесплатные автобусы до полигона. Можно отправится и на машине. Стоимость парковки у полигона – 250 рублей в час.
За входные билеты придется заплатить 400 рублей, за эти деньги можно попасть на территорию, где работают интерактивные площадки, выставки, фотозоны. Но такие билеты не дают права прохода на трибуну. Чтобы следить за соревнованиями танкистов с комфортом, нужно отдать 700 рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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