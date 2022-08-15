Вирусологи предсказали вспышки COVID-19 и гриппа в РФ осенью

Вирусологи предсказывают этой осенью вспышки в России не только коронавируса, но и гриппа. Вакцинироваться до начала эпидсезона рекомендует внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Одновременное заболевание обеими инфекциями может проходить особенно тяжело, говорит специалист. Поэтому лучше вакцинироваться сразу, как только стартует прививочная кампания.

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