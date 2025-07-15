Вероятность грозовых дождей в Москве сохранится до 18 июля

Вероятность грозовых дождей сохранится в Москве как минимум до пятницы, 18 июля. В прогнозе также порывистый ветер.

Во вторник, 15 июля, всего за 2 часа в некоторых районах выпала месячная норма осадков. Непогода нарушила работу нескольких станций метро и стала причиной сбоя на МЦД. Также местами в Москве перекрывали дороги.

Кроме того, из-за порывов ветра, которые достигали 23 метров в секунду, в городе падали деревья.

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