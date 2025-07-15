Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 22:15

Общество

Вероятность грозовых дождей в Москве сохранится до 18 июля

Вероятность грозовых дождей в Москве сохранится до 18 июля

Вероятность грозовых дождей сохранится в Москве до 18 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 июля

Спасатель сделал предложение своей девушке с автолестницы

Гидрометцентр РФ предупредил о второй волне непогоды в столичном регионе 15 июля

Гидрометцентр предупредил о возможном возвращении непогоды в Москву

Дождливая погода сохранится в столичном регионе до конца недели

"Интервью": Антон Оленев – о том, почему не стоит откладывать материнство

"Миллион вопросов": адвокат рассказал, как проверить квартиру перед покупкой

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 16 июля

Вероятность грозовых дождей сохранится в Москве как минимум до пятницы, 18 июля. В прогнозе также порывистый ветер.

Во вторник, 15 июля, всего за 2 часа в некоторых районах выпала месячная норма осадков. Непогода нарушила работу нескольких станций метро и стала причиной сбоя на МЦД. Также местами в Москве перекрывали дороги.

Кроме того, из-за порывов ветра, которые достигали 23 метров в секунду, в городе падали деревья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕкатерина ЕфимцеваМуса Мстоян

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика