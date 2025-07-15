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15 июля, 18:15

Общество

Гидрометцентр предупредил о возможном возвращении непогоды в Москву

Гидрометцентр предупредил о возможном возвращении непогоды в Москву

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Гидрометцентр предупреждает о возможном возвращении непогоды в Москву и область до конца суток. Ожидаются сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.

Тем временем в ЖК "Дмитровский парк" вода затапливает подземный паркинг из-за переполненного коллектора. Местные жители сообщают, что аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда уровень воды достигал 1,5 метра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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