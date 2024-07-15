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15 июля, 18:15

Общество

Вторая волна интенсивных осадков ожидается в Москве вечером 15 июля

Вторая волна интенсивных осадков ожидается в Москве вечером 15 июля

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Вторая волна интенсивных осадков ожидается в Москве вечером 15 июля. Непогода сохранится до конца суток, предупредил комплекс городского хозяйства Москвы.

В связи с погодными условиями Гидрометцентр выпустил предупреждение о желтом уровне погодной опасности в Москве с 21:00 15 июля до 16:00 16 июля. Также синоптики предупредили, что ветер будет постепенно усиливаться, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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