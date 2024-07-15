15 июля, 07:15Общество
Туман накрыл Москву утром 15 июля
Ранним утром 15 июля Москву накрыл туман. Густую дымку заметили жители нескольких районов столицы. Из-за нее видимость на дорогах ухудшилась.
В связи с этим автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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