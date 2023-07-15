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Общество

Заявление в суд теперь можно подать в центрах "Мои документы"

Заявление в суд теперь можно подать в центрах "Мои документы"

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Заявление в суд теперь можно подать в центрах "Мои документы", в электронном виде, через приложение. Для этого пользователю понадобится подтвержденная учетная запись.

Москвичи могут составить иск, определить подсудность, рассчитать размер госпошлины, ознакомиться с аудиозаписью заседаний и материалами электронных дел, а также получить электронные исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов.

Разобраться с процедурой помогут сотрудники МФЦ, они ответят на все вопросы о работе сервисов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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