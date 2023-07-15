Переднеазиатского леопарда по кличке Ачипсе выпустили в Кавказском заповеднике. Это редчайшая краснокнижная кошка, ее вырастили в Сочи.

Перед тем, как уйти в естественную среду обитания, животное прошло программу подготовки к жизни в дикой природе. Была даже серия "выпускных экзаменов", Специалисты оценивали охотничье поведение, реакцию на человека и домашний скот. Так, сотрудники Центра восстановления леопарда в Сочи убедились, что хищник точно сможет выжить в дикой природе.

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