Новости последнего часа: Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 в РФ стабильной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с COVID в РФ стабильная, необходимости в возобновлении ограничений нет, сообщает Роспотребнадзор.

"Роскосмос" продолжит работу по созданию новой российской орбитальной станции.

Нужно ослаблять торговые ограничения в мире для снижения экономических рисков, уверены специалисты Всемирного банка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.