Распродажа в IKEA спровоцировала новый вид мошенничества. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают скидку на оплату и помощь в оформлении заказа.

Заинтересовавшимся приходит ссылка на фальшивый сайт, который скопирован с официального. Покупатель вводит туда данные карты и остается без денег и товара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.