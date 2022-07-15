Госдума разрешила оплачивать частные детсады маткапиталом

Материнский капитал можно будет потратить на оплату частного детского сада и другие образовательные услуги, которые предоставляют индивидуальные предприниматели. Соответствующий закон 15 июля приняли в Госдуме.

Уточняется, что эти меры повысят доступность дошкольного образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.