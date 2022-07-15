Синоптики сообщили, что в выходные жителей Москвы ждет комфортная погода

В ближайшие дни жара не предвидится. В выходные жителей Москвы и области ждет комфортная погода. Столбики термометров не должны подняться выше 23 градусов. В субботу, 16 июля, будет солнечно, а в воскресенье возможен лишь небольшой дождь.

А на следующей неделе синоптики обещают умеренное тепло. Температура в столице будет на 4–5 градусов ниже нормы. Воздух прогреется до 19–21 градуса. Кроме того, практически каждый день будут небольшие дожди. Погода больше похожа на конец мая или начало сентября.

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