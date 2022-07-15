Россиянам предложили заработать на своем огороде

Россиянам предложили заработать на собственном огороде. Продавать фрукты и овощи со своих участков, например, торговым сетям. Есть версия, что это поможет стабилизировать цены и поставки.

Пока со своими овощами и фруктами просто прийти на рынок и торговать нельзя. Получить документы о безопасности продукции и соответствии техническому регламенту могут только предприятия, которые прошли проверку Роспотребнадзора.

Возможно ли россиянам заработать на таком сотрудничестве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.