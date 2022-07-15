Новости последнего часа: кабмин отменил антиковидные ограничения на въезд иностранцев в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кабмин отменил антиковидные ограничения на въезд иностранцев в Россию.

Поезда МЦК 15 июля продолжат курсировать с минимальным интервалом до 01:00. Об этом заявили в МЖД.

Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex продал активы и ушел из РФ. Об этом сообщила компания.