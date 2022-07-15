Депутаты Госдумы собрались на внеочередном заседании 15 июля

Госдума собралась на внеочередное заседание. Ради него депутаты прервали свои отпуска.

Всего планируется обсудить 17 законопроектов, причем их суть не разглашается. Предполагается, что среди прочего парламентарии рассмотрят инициативы по поддержке россиян и экономики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.