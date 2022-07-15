Госдума обсудит 17 законопроектов на внеочередном заседании 15 июля

Госдума соберется на внеочередное заседание 15 июля. Ради него депутаты прервали свои отпуска. Всего планируется обсудить 17 законопроектов, причем их суть пока не разглашается.

Ожидается, что на повестке дня будет вопрос об утверждении министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Предполагается, что среди прочего парламентарии рассмотрят инициативы по поддержке россиян, экономики и другие.

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