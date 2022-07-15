Госдума проведет внеочередное заседание 15 июля

Госдума 15 июля соберется на внеочередное заседание. Всего планируется обсудить 17 законопроектов, но их суть пока не разглашается.

Предполагается, что парламентарии рассмотрят инициативы по поддержке россиян и экономики. Также ожидается, что на повестке дня будет вопрос об утверждении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность вице-премьера.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что законопроекты, вынесенные на пленарное заседание, не подлежат обязательному рассмотрению Совфедом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.