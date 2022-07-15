Москвичам рассказали о температуре в ночь на 16 июля

В пятницу, 15 июля, в Москве ожидается переменная облачность. Температура поднимется до 26 градусов максимум. А ночь будет холодной – 11 градусов в городе и 8 градусов по Московской области.

Будет дуть несильный ветер, всего лишь 3 – 6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха в столице составит порядка 44%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.