Повестки призывникам на территории Украины вручили на пляжах и в магазинах

Повестки призывникам на территории Украины вручили на пляжах, в магазинах и религиозных учреждениях. Кроме того, власти объявили о мобилизации украинцев за рубежом.

В палаточном городке в Закарпатской области от полицейских с повестками молодые люди убегали голышом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.