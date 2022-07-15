Картофель фри временно исчезнет из меню некоторых ресторанов "Вкусно – и точка". Об этом заявили в руководстве сети общепита.

Дело в том, что в мире – дефицит некоторых сортов картофеля. К тому же иностранные компании отказываются вести его в Россию из-за санкций. В сети ресторанов есть некоторые запасы нарезного картофеля. Но пока они не смогут покрыть весь спрос полностью. А это примерно 160 тысяч тонн в год. Поэтому картофель фри и по-деревенски в полной мере появится во всех точках лишь после урожая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.