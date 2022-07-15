Данные 25 миллионов клиентов компании СДЭК попали в Сеть. Об этом сообщили российские СМИ.

Это уже вторая за год утечка у логистической компании. На этот раз она могла затронуть интересы не только граждан, но и нескольких тысяч контрагентов фирмы. Компания начала внутреннее расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.