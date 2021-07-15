За последние сутки в Москве выявили 5 237 случаев COVID-19

По данным Оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 5 237 новых случаев коронавируса. Выздоровели за это время 7 855 человек.

В Московской области 2 444 новых заболевших. Выписали за сутки 1 876 человек.

Всего по России на сегодня 25 293 заболевших в 85 регионах. Самый маленький суточный темп прироста – в Кировской, Орловской областях, в Чувашии, Татарстане и Карачаево-Черкессии.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 189 миллионов человек. Активных случаев, то есть тех, кто болеет сейчас, – 12 миллионов. Почти 80 тысяч человек находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.