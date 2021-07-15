Жителям столицы показали карту осадков

Телезрителям в прямом эфире показали карту осадков. В данный момент в Москве дождя нет.

Небольшие осадки начались в районе Серпухово. В Калужской, Орловской и Брянской областях уже идут сильные ливни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.