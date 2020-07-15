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15 июля 2020, 13:30

Общество

Москва 24 показала кадры непогоды в регионах РФ

Москва 24 показала кадры непогоды в регионах РФ

Авиасообщение между Турцией и РФ могут возобновить 15 июля

Москва занимает 33-е место по количеству новых случаев коронавируса

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В южной части Красноярского края выпал снег. Он шел около восьми часов. За это время даже сформировались сугробы. Однако снег довольно быстро растаял. Сейчас там 20 градусов тепла.

В Саратовской области ураган перевернул машины на парковке. Скорость ветра составила до 32 метров в секунду. Мощная гроза сопровождалась градом. Местные жители запостили в соцсети множество видео с поваленными деревьями и выбитыми окнами. Десятки машин на стоянке получили повреждения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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