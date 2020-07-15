Москва 24 показала кадры непогоды в регионах РФ

В южной части Красноярского края выпал снег. Он шел около восьми часов. За это время даже сформировались сугробы. Однако снег довольно быстро растаял. Сейчас там 20 градусов тепла.



В Саратовской области ураган перевернул машины на парковке. Скорость ветра составила до 32 метров в секунду. Мощная гроза сопровождалась градом. Местные жители запостили в соцсети множество видео с поваленными деревьями и выбитыми окнами. Десятки машин на стоянке получили повреждения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.