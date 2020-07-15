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Новости

15 июля 2020, 12:00

Общество

Москвичам рассказали, как добраться до Симферополя

Москвичам рассказали, как добраться до Симферополя

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Посадочный талон" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

По данным туроператоров, в этом году россияне чаще всего ищут информацию об отдыхе на Крымском полуострове. На самолете туда лететь 2,5 часа, билеты – от 5 тысяч рублей.

Проезд на поезде займет около полутора суток, а на билет придется потратить от 6 тысяч рублей. На машине быстрее – путь до Симферополя составит около 19 часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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