Новости часа: воздух в столице 15 июня прогрелся до 26,3 градуса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздух в Москве прогрелся до 26,3 градуса. Пока это максимум с начала 2023 года, заявили синоптики.

Минздрав приступил к диспансеризации взрослого населения новых регионов. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Посещение лесов в Подмосковье ограничили с 16 по 19 июня из-за жары и пожарной опасности. Об этом сообщили местные власти.