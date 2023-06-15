Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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15 июня, 18:00

Общество

Новости часа: воздух в столице 15 июня прогрелся до 26,3 градуса

Новости часа: воздух в столице 15 июня прогрелся до 26,3 градуса

Самый теплый день лета зафиксировали в Москве

На базе Центра развития творчества детей "Гермес" прошло профилактическое мероприятие

Водитель самоката проехал у ЖК "Царская площадь" за секунду до падения стекла

Москвичам рассказали, как температура ожидается в столице в выходные, 17–18 июня

Новости часа: число госпитализированных после отравления шаурмой в Братске выросло до 35

Мишустин рассказал о развитии здравоохранения в России

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 16 июня

Новости часа: в "Технополисе "Москва" откроют еще 20 новых предприятий к концу 2023 года

Питьевую воду начали раздавать на остановках и вокзалах в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздух в Москве прогрелся до 26,3 градуса. Пока это максимум с начала 2023 года, заявили синоптики.

Минздрав приступил к диспансеризации взрослого населения новых регионов. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Посещение лесов в Подмосковье ограничили с 16 по 19 июня из-за жары и пожарной опасности. Об этом сообщили местные власти.

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