Врачам назначили выплаты за лечение в новых регионах России. Такое постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Эта мера коснется медицинских работников, которые помогают раненым в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, медики из ЛНР и ДНР могут повысить квалификацию на базе ведущих столичных медучреждений. Курсы включают как теоретическую часть, так и отработку практических навыков.

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