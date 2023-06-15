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Общество

Врачам назначили выплаты за лечение в новых регионах России

Врачам назначили выплаты за лечение в новых регионах России

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Врачам назначили выплаты за лечение в новых регионах России. Такое постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Эта мера коснется медицинских работников, которые помогают раненым в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, медики из ЛНР и ДНР могут повысить квалификацию на базе ведущих столичных медучреждений. Курсы включают как теоретическую часть, так и отработку практических навыков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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