Синоптики предупредили о повышении температуры в столичном регионе

Столичные синоптики предупредили, что в Москве в ближайшие дни температура будет превышать норму на 3–4 градуса. Столбики термометров достигнут 28 градусов, при этом будет солнечно и без осадков.

Метеорологи напомнили жителям столицы, как обезопасить себя в жару. Они рекомендовали пить больше воды, выбирать для прогулок легкую свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков.

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