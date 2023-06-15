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Общество

Госдума приняла в I чтении поправки о повышении призывного возраста

Госдума приняла в I чтении поправки о повышении призывного возраста

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки о повышении призывного возраста. Они предлагают поэтапно поднять нижний предел с 18 до 21 года В то же время законопроект повышает и верхний предел возраста срочников с 27 до 30 лет.

Переходный период рассчитан до 2026 года. Если документ примут, то в 2024 году под призыв попадут молодые люди от 19 лет, в 2025 – от 20 лет, а с 1 января 2026 – призывной возраст составит от 21 года до 30 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоИван Лозовой
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