Пассажиры метро заметили ошибку в указателях на одной из станций

Внимательные пассажиры метро разглядели ошибку в указателях на одной из станций. В одном случае название станции "Медведково" просклоняли, как этого требуют правила русского языка: получилось – "До Медведкова". Однако на указателе на полу оставили в конце букву "О".

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