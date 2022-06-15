Госдума приняла законопроект, запрещающий вывозить икру с Камчатки свыше 10 кг

Вылетающим с Камчатки запретят провозить с собой свыше 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления – без заводской упаковки и маркировки. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Цель этого эксперимента – предотвратить незаконный оборот икры. Новые правила должны вступить в силу 1 августа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

