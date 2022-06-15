Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в связи с риском завоза чумы в РФ

Роспотребнадзор вводит дополнительные меры в связи с риском завоза чумы.

Годовой оборот креативных индустрий Москвы превысил 3,3 триллиона рублей. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Госдума приняла закон, который разрешает пользоваться duty free вылетающим из РФ в ЕАЭС.

