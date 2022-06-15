Синоптики предупредили москвичей о похолодании и порывистом ветре 15 июня

В столице резко похолодало и усилился ветер. 15 июня скорость порывов может достигать до 15 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики.

В Комплексе городского хозяйства призывают быть осторожнее, парковаться под деревьями не стоит. Днем воздух прогреется до 20 градусов, что немного ниже нормы. Также ожидаются и дожди.

Такая погода задержится до конца недели, особенно активно будет лить 17 июня. Похолодание принес циклон, центр которого располагается вблизи Санкт-Петербурга.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.