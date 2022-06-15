В Москве запустили пилотный проект по психологической помощи пациентам с онкозаболеваниями

Москвичи с онкозаболеваниями и их родственники смогут получить бесплатную психологическую помощь. О пилотном проекте по специальной поддержке пациентов рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Жители столицы могут позвонить на круглосуточную горячую линию или записаться на очную консультацию. С пациентами работают опытные сотрудники Московской службы психологической помощи. Они прошли специальное обучение перед стартом проекта.

Также в столице реализуют проект "Персональный помощник" для москвичей с подозрением на онкозаболевание или с подтвержденным диагнозом – специалисты сопровождают и помогают на всех этапах индивидуального плана диагностики и лечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.