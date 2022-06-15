В Госдуме предложили ввести штрафы за нападения животных

В Госдуме предлагают штрафовать владельцев животных, которые нападают на людей. Если атака питомца привела к тяжким телесным увечьям или гибели людей, придется заплатить 200 тысяч рублей.

На 30 тысяч рублей хотят штрафовать тех, кто выбрасывает своих животных на улицу. Поправки в КоАП планируют принять в весеннюю сессию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.