В СПЧ предложили запретить несовершеннолетним ездить на электросамокатах

Детям до 18 лет могут запретить управлять электросамокатом. Возрастное ограничение предложили в Совете по правам человека.

Отмечают, что в некоторых регионах России действуют ограничения по скорости движения, но это мало повлияло на ситуацию. Нет системы контроля, нет специальных дорожных знаков и не определен статус участника дорожного движения.

В СПЧ обсудят также введении номерных знаков и получении прав особой категории на управление электросамокатами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.