У злостных нарушителей ПДД начнут отбирать автомобили

У злостных нарушителей правил дорожного движения начнут отбирать автомобили. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточит ответственность. Санкции – от штрафа в 100 тысяч рублей до уголовного преследования с конфискацией транспортного средства.

Изымать машину собираются за вождение без прав, выезд на встречную полосу и пьяную езду при неоднократном совершении. Против такой меры ранее выступал Верховный суд, но депутатам удалось найти компромисс – автомобиль заберут в пользу государства только при условии, что он принадлежит обвиняемому в преступлении. Подробности об изъятии машины – в эфире телеканала Москва 24.