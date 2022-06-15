В РФ ужесточат правила получения лицензии на оружие

Получить лицензию на оружие в России станет труднее. Порядок получения разрешения в ближайшее время намерены ужесточить.

В Госдуме предлагают тщательнее проверять кандидатов на предмет угрозы окружающим, привлекая ФСБ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.