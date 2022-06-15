ГД одобрила в I чтении проект о наказании за участие в боевых действиях против России

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о наказании в виде 20 лет лишения свободы за участие россиян в военных действиях против РФ, а также штрафах за призывы к действиям против безопасности страны.

Согласно документу, переход на сторону противника во время военных действий с участием России будет считаться госизменой. За такое виновным будет грозить от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей.

Между тем за публичные призывы к осуществлению действий против безопасности России предусмотрены различные наказания, зависящие от тяжести деяния и совершившего его лица. Так, обычному гражданину будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



