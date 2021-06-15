Иммунолог рассказал, чего ждать от коронавируса

Иммунолог Николай Крючков рассказал, чего ждать от коронавируса.

В настоящее время в Москве растет число зараженных, а в Роспотребнадзоре заявили о новых симптомах вируса из-за мутаций.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.