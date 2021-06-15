Подмосковью потребуются врачи из других регионов для борьбы с коронавирусом

Из-за роста заболеваемости Подмосковью понадобятся врачи из других регионов. Нужно обеспечить их проживание. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, данные по COVID-19 в Подмосковье близки к пиковым показателям второй волны. Среднесуточное количество госпитализаций за две недели выросло на 70%. Разворочают новые госпитали – это около 10 тысяч дополнительных коек, и свободна уже только каждая 6.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев подписал постановление. С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Клиентов без средств защиты обязаны не пускать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.