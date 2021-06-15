В Петербурге зафиксирован резкий скачок заболеваемости COVID-19

В Санкт-Петербурге наблюдается скачок заболеваемости коронавирусом. Из-за чемпионата Европы по футболу в городе много туристов.

Подробнее о том, какие ограничения действуют в Петербурге для болельщиков, – в сюжете телеканала Москва 24.